Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘işgüzar savcı’ tepkisi: O savcı da mı işgüzar?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarını gündemine aldı.

Arınç'ın, Davutoğlu'nun yaklaşık 5 yıl önceki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma için “5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış” şeklindeki sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bu yaklaşımın hukuken kabul edilemeyeceğini yazdı.

Karahasanoğlu’ndan Gülistan Doku örneği

Karahasanoğlu, eleştirisini Gülistan Doku dosyası üzerinden somutlaştırdı. Doku'nun 2020 yılında kaybolduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, aradan yıllar geçtikten sonra dosyanın yeniden ve daha kapsamlı biçimde soruşturulmasına kimsenin “işgüzarlık” diyemeyeceğini belirtti.

Karahasanoğlu, “Suçların soruşturmasıyla ilgili önümüzde zaman açısından tek engel, zamanaşımı süresidir” değerlendirmesinde bulunarak, bir olay zamanaşımına uğramamışsa üzerinden üç, beş veya yedi yıl geçmesinin soruşturma yapılmasına engel oluşturmayacağını ifade etti.

‘Hukukçu, hukuki kavramlarla konuşmalı’

Yazısında 12 Eylül ve 28 Şubat davalarının yanı sıra Gezi davası, Selahattin Demirtaş ve Kaşif Kozinoğlu dosyalarını da örnek gösteren Karahasanoğlu, suç işlendiği anda soruşturma başlatılmasının esas olduğunu ancak bunun gerçekleşmemesinin ilerleyen yıllarda soruşturma yapılmasına engel sayılamayacağını kaydetti.

Arınç'ın Davutoğlu konusunda sergilediği yaklaşım ile Melih Gökçek hakkındaki soruşturmalar karşısındaki tutumu arasında da çelişki bulunduğunu yazan Karahasanoğlu, “Hukukçu, hukuki kavramlarla konuşmalı” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında, “Bu ülkede TBMM Başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, kendisini yıllarca hukukçu olarak tanıtmış bir kişi, vazifesini yapan bir savcıya asla işgüzar diyemez” diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

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