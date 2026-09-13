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İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

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İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2 bin dekarlık alanda geleneksel yöntemlerle kurutulan domatesler, başta İtalya olmak üzere dünya genelinde 91 ülkeye ihraç ediliyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı ve coğrafi özellikler sayesinde lezzeti katlanan ürünler, işçiler tarafından tamamen elle kesilerek gün ışığında 15 günde hazırlanıyor. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçinin yüzünü güldüren bu dev ihracat başarısı, bölgeyi küresel gıda pazarının kalbine dönüştürdü.

#1
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda yetiştirilen domatesler, hasadın ardından Erciyes Dağı’nın eteklerinde doğal yöntemlerle kurutuluyor. Güneş altında 10-15 gün bekletilen domatesler, kurutulduktan sonra başta İtalya olmak üzere ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere’ye gönderiliyor.

#2
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

İlçede yaklaşık 4 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılırken bunun yarısına yakını kuru domates için ayrılıyor. Yaklaşık 400 dönümlük sergi alanlarına taşınan 1500 ton civarındaki domates, burada işçiler tarafından elle kesilerek güneşe bırakılıyor.

#3
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, bölgenin iklim ve coğrafi özelliklerinin ürünün kalitesini artırdığını belirterek, "Özellikle ilçemizde kuru domates üretimi yıl geçtikçe artıyor. Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu. Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor.

#4
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor" dedi.

#5
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Sözleşmeli üretimin çiftçilerin kuru domatese yönelmesinde etkili olduğunu söyleyen Demirel, "Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor. Normalde ilçemizde 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi var. Bunun yaklaşık 2 bin dekarı kuru domates için ekiliyor. Domateslerimiz gün ışığında kızarıyor ve kurutuluyor. Bu nedenle lezzeti ve aroması çok daha güzel oluyor. Hasat başladığında hemen hemen her arazide 45-50 kişilik işçi grupları çalışıyor. Domatesler toplanarak kasalarla sergilere getiriliyor. Burada işçiler tarafından el ile kesiliyor ve daha sonra gideceği ülkenin talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek kurutuluyor" diye konuştu.

#6
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Türkiye’de üretilen kuru domateslerin 91 ülkeye ihraç edildiğini belirten Demirel, “Yeşilhisar'ın da bu ihracatta yer almasından gurur duyuyoruz. Ülkemiz genelinde 91 ülkeye ihraç edilen domatesler bizim ilçemizden de başta Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya olmak üzere Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere kuru domates gönderiliyor.

#7
Foto - İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor

Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor” ifadelerini kullandı.

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