İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2 bin dekarlık alanda geleneksel yöntemlerle kurutulan domatesler, başta İtalya olmak üzere dünya genelinde 91 ülkeye ihraç ediliyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı ve coğrafi özellikler sayesinde lezzeti katlanan ürünler, işçiler tarafından tamamen elle kesilerek gün ışığında 15 günde hazırlanıyor. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçinin yüzünü güldüren bu dev ihracat başarısı, bölgeyi küresel gıda pazarının kalbine dönüştürdü.