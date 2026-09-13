11 aylık bebek 2 gündür kayıp!

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde 10 Eylül’de kaldıkları çadırda kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin katıldığı çalışmalarda yapay zeka destekli İHA’lar ile iz takip köpeklerinden de yararlanılıyor.

Bebeğin bulunması için bölgede yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarının iki gündür aralıksız devam ettiği bildirildi.

YAŞADIKLARI ÇADIRDA BULAMADILAR

Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.