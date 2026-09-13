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Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşme talebine yanıt verdi. Peskov, Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy’in Moskova’ya gelmesi gerektiğini söyledi. Peskov, “Gerçekten Putin ile görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir” ifadelerini kullanarak, olası görüşme için adresin Moskova olduğunu vurguladı. Peskov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Rus haber ajansı Tass’a açıklamalarda bulundu.

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Foto - Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

"GERÇEKTEN GÖRÜŞMEK İSTİYORSA MOSKOVA'YA GELEBİLİR" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Miami şehrinde aralıkta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmek istediği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Eğer Putin ile gerçekten görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir. Putin, bunu daha önce de söylemişti.” şeklinde konuştu.

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Foto - Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

G20 ZİRVESİ İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Sözcü Peskov, Putin’in zirveye katılıp katılmayacağının ise belirsiz olduğunu söyledi. ZELENSKİY NE DEMİŞTİ? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye röportaj verdi. Zelenskiy, kendisinin ve Putin'in de davet edilmesi halinde Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna, "Evet, elbette" yanıtını verdi.

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Foto - Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

'BULUŞMALIYIZ, KARARLAR ALMALIYIZ' Zelenskiy, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir. Hepsi bu" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretinin "iyi bir sinyal" olduğunu ve ikilinin Moskova'nın yanı sıra Kiev'i de ziyaret etmesinin önemli olduğunu söyledi. Zelenskiy ülkesinin çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda olduğunu, ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Putin, 2019'dan beri G20 zirvesine katılmadı. Geçtiğimiz ay Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD tarafından Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 ülkeleri toplantısına davet edilmişti, ancak bu durum Avrupalı liderleri kızdırmıştı.

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Foto - Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!

DİPLOMATİK ÇABALAR HIZ KAZANIYOR ABD, 19 ülke ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği'nden oluşan G20 grubunun bu yılki başkanlığını yürütüyor ve bu dönem Aralık ayında Miami'de yapılacak liderler zirvesiyle sona erecek. ABD, 5'inci yılına giren ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en ölümcül çatışma olan bu duruma çözüm bulmak için uzun süredir tıkanmış olan müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin ile Trump da hafta başında "son derece samimi" ve "yapıcı" olarak nitelendirilen 1 saatlik telefon görüşmesinde savaşı ele almıştı.

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