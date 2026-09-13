Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşme talebine yanıt verdi. Peskov, Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy’in Moskova’ya gelmesi gerektiğini söyledi. Peskov, “Gerçekten Putin ile görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir” ifadelerini kullanarak, olası görüşme için adresin Moskova olduğunu vurguladı. Peskov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Rus haber ajansı Tass’a açıklamalarda bulundu.