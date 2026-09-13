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80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

Galler'de bir şirket sıra dışı bir uygulamaya imza attı. Pontweli bölgesindeki yol çalışması sırasında 80 bin bebek bezini asfaltla karıştırarak yolun yapımında kullandı.

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Foto - 80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

Dünya genelinde altyapı projelerinde çevre dostu ve sıra dışı geri dönüşüm yöntemleri giderek yaygınlaşıyor. Cam ve otomobil lastikleri gibi atıkların yanı sıra kullanılmış bebek bezleri de yeniden üretim süreçlerinde değerlendiriliyor. Galler’in Pontweli bölgesindeki yol yenileme çalışmasında ise yaklaşık 80 bin kullanılmış bebek bezi özel tesislerde işlenerek asfalt yapımında kullanılmak üzere geri dönüştürüldü.

#2
Foto - 80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

80 BİN KULLANILMIŞ BEBEK BEZİ KULLANILDI Toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi.

#3
Foto - 80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

BEBEK BEZLERİNİN ETKİSİ MERAK EDİLDİ Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi. Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

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Foto - 80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı!

KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ! ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

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