Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin soruşturması kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen 31 Yaşındaki Hacer T. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek itirafçı oldu. Söz konusu şahıs ifadesinde , 2 çocuk annesi olduğunu geçimini çalıştığı şirketten aldığı aylık ve donörlükten aldığı para ile karşıladığını söyledi.

DOKTORLARLA VE DONÖRLERLE İLETİŞİM KURDU

Hacer T. ifadesinde; Soner S. S. ve bazı doktor, klinik çalışanları ile donör yönlendirmeleri kapsamında tanışıklığı olduğunu, bu kişilerle hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti. Donör olarak yönlendirdiği veya kendisine yönlendirilen kişilerle borç, muayene ücreti ve donörlük faaliyetleri kaynaklı para transferleri bulunduğunu, bazı kişilerle ise herhangi bir maddi ilişkisinin olmadığını ifade etti. Hacer T., donör temin eden kişilerle geçmişte birlikte çalıştığını, bazı kişilerin haklarının yendiğini düşündükleri için kendisiyle çalışmaya başladıklarını ve donörlerin kliniklerdeki takip süreçlerini ilgili çalışanların yürüttüğünü beyan etti. Şüpheli ayrıca, Kıbrıs'taki bazı hastane ve kliniklerle bağlantılı kişileri tanıdığını, ancak bazı işlemlerin hangi amaçla yapıldığını bilmediğini ve kendisine okunan diğer şahısları tanımadığını söyledi.

Donörlük amacıyla Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk’a gittiğini beyan eden Hacer T., Gonal-F, Puregon ve Menopur isimli ilaçların yumurta büyütme amacıyla kullanıldığını ve kendisinin de donörlük sürecinde bu ilaçlardan bazılarını kullandığını söyledi.

20 GÜNLÜK DÖNGÜYLE TEKRARLANAN SEYAHATLER

Soruşturma kapsamında, Merve Ş. adlı şüphelinin 2023-2026 yılları arasında ağırlıklı olarak Kıbrıs’a, bir kez de Arnavutluk’a olmak üzere toplam 30 farklı tarihte yurt dışına seyahat ettiği belirlendi. Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, tekrarlayan seyahatlerin donör temini ve yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde üreme hücresi elde edilmesi iddialarıyla bağlantılı olabileceği belirlendi. Yaklaşık 20 günlük aralıklarla gerçekleştiği belirtilen bazı seyahatler de dikkat çekerken, uçak biletlerinin bir kısmının üçüncü kişilerce satın alınmış olması incelemeye konu edildi.

Seyahatlerin özellikle aynı ülkeye yönelmesi ve yıllar boyunca tekrarlanması, soruşturma kapsamında ortaya konulan donör temini ve yurt dışındaki kliniklerde üreme hücresi elde edilmesi iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde, şahsın donörlük faaliyetleri kapsamında hareket ettiği değerlendirildi. Bununla birlikte, yaklaşık 20 günlük regl döngüsü şeklinde tekrarlanan seyahatler bulunması da üreme hücresi satışı eylemlerinin gerçekleştiğini destekler mahiyette değerlendirildi.

Dosyada yer alan MASAK kayıtlarına göre Hacer T. ile Merve Ş. arasında karşılıklı para transferleri gerçekleşti.

Şüpheli Hacer T. ile Merve Ş. arasında karşılıklı para transferlerinin bulunması ve soruşturma kapsamında donör temini ile yurt dışına yönlendirme faaliyetlerinde rol aldığına ilişkin beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, Merve Ş.’nin donörlük faaliyetlerine aracılık ettiği ve bu faaliyetleri ortak organizasyon kapsamında yürüttüğü, somut katkısı itibarıyla müsnet fiillerinin 2238 sayılı Kanun’un Ek 1’inci ve 15’inci maddeleri kapsamında gerçekleştiği ve TCK’nin 91’inci maddesinde düzenlenen organ ve doku ticareti suçunu işlediği kaydedildi. Ayrıca bu soruşturma kapsamında işlenen suçların örgütlü olduğu nazara alındığında, TCK 220/5 maddesi uyarınca, örgüt lideri olduğu değerlendirilen bu şahsın tüm eylemlerden sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Şüpheli Muharrem Ş. ile Merve Ş. arasında telefon irtibatının bulunması ve soruşturma kapsamında ilaç tedariki ile organizasyon faaliyetlerinde rol aldığına ilişkin beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, şahsın donörlük faaliyetlerinin yürütülmesine bilerek ve isteyerek katkı sağladığı anlaşıldığından, somut katkısı itibarıyla müsnet fiillerinin 2238 sayılı Kanun’un Ek 1’inci ve 15’inci maddeleri kapsamında gerçekleştiği ve TCK’nin 91’inci maddesinde düzenlenen organ ve doku ticareti suçunu işlediği, TCK 220/5 maddesi uyarınca, örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen bu şahsın tüm eylemlerden sorumlu olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre, Hacer T.’nin liderliğini yaptığı ağda donör bulma, ilaç gönderme, muayene ayarlama, yurt dışına yönlendirme ve tahsilat işleri farklı kişiler arasında paylaşılıyor. Kendisi de donörlük yapan Hacer T., daha sonra başka kadınların hazırlığını, yolculuğunu ve ücretini koordine eden kişiye dönüşüyor. Toplam 53 şüphelinin bulunduğu yapıda donörler de şüpheli; bazıları hücre karşılığında ücret alırken yeni aday bularak komisyon da istiyor.