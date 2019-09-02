Ali Erbaş'tan sert tepki: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez!

Taha Emre Özdemir Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımla çocuk istismarcılarına sert ifadelerle tepki gösterdi.

'Dinimiz çocuklarımızı korumayı emreder'

"Yüce dinimiz çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder." diyen Başkan Erbaş, "Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez'

Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. 'Çocuğun dokunulmazlığı' dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez."