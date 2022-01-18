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İSLAM Ali Erbaş Arnavutluk'ta açılan Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu
İSLAM

Ali Erbaş Arnavutluk'ta açılan Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu. Erbaş o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 06:00:00 -

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu. Erbaş o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Arnavutluk’ta resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’daki Ethem Bey Cami açılış törenine katıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da katıldığı, başkent Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yer aldı.

Erbaş ezan okudu

Törenin ardından Erbaş, camide ilk ezanı okudu.

Ezan okuduğu görüntüleri twitter hesabından paylaşan Erbaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Arnavutluk'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz Evlad-ı Fatihan eserlerinden Ethem Bey Camii’nde ezan okumak nasip oldu. Allah gönül coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin." dedi.

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