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Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı tavsiyeyi FETO’ya da yaptı mı?

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve 22 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Ali Bulaç, geçmişte Adnan Oktar ile iki kez görüştüğünü belirterek, bu görüşmelerden birinde Nüzul-u İsa ve Mehdi'nin zuhuru konularını konuştuklarını ve kendisini bu konulardan uzak durması konusunda uyardığını ifade etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:58
Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı tavsiyeyi FETO’ya da yaptı mı?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve 22 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Ali Bulaç, hakkında çıkan bazı haberlere dair yazılı bir açıklama yaptı.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile 2 defa görüştüğünü açıklayan Bulaç, Oktar'ı ilk kez 1983 yılında Diyanet'in Kitap Fuarında gördüğünü belirtti.

'OKTARCILAR BENİ ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ'

Oktar'la olan ilişkisine dair açıklama yapan Bulaç, "Adnan Oktar'ı bir kere görmüşlüğüm, iki kere görüşmüşlüğüm var. Hafızam beni yanıltmıyorsa 1990'ların ortalarında Kanal 6 Adnan Oktar ve ekibiyle ilgili karalayıcı bir program yapıyordu. Benden de görüş almak istediler, ben kabul etmedim. Oktarcılar bunu öğrenince beni arayıp teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

'HAZIRLADIĞIM MEALİ ESAS ALMAYA BAŞLADILAR'

Bulaç, kendi hazırladığı 'Kur'an-ı Kerim Meali'ni Oktarcıların esas almaya başladığını belirterek, "Ara sıra bu gruba mensup kimi gençler beni ziyaret edip meal hakkında sorular soruyor, hatta bazı fiilleri değiştirmeyi öneriyorlardı. Mesela "geliverdi" gibi olanları "geldi" yapmak gibi. Bu gençler, aylar sonra da Adnan Oktar'ın benimle tanışmak istediğini söyleyip beni Çengelköy'deki köşke davet ettiler. Oktar'la bu görüşmede Nüzul-u İsa ve Mehdi'nin zuhuru konularını konuştuk. Bu konuda görüşlerimi sordu, ben de görüşlerimi aktardım; kendisine bu konulardan uzak durmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E DE BU TAVSİYEYİ YAPTI MI?

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve 22 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Ali Bulaç'ın, geçmişte Adnan Oktar'ı Nüzul-u İsa ve Mehdi'nin zuhuru konularında uyardığına ilişkin açıklamasının ardından, 'mehdilik' iddiasındaki FETÖ elebaşı Gülen'e yönelik olarak böyle bir uyarıda bulunup bulunmadığı merak edildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:58
  1. Adnan Oktar
  2. Ali Bulaç

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