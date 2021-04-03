  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?
Spor

Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?

Alex de Souza antrenör mü oldu? Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza antrenörlük kariyerine başladı. Peki, Alex hangi kulüple anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:16:00 -
Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, antrenörlük kariyerine başladı.

Alex de Souza hangi kulüple anlaştı?

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Alex de Souza, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajda, Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay