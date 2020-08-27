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Aktüel Alevlerden kaçıp, hortumdan sızan suya sığınan kaplumbağa kurtarılamadı
Aktüel

Alevlerden kaçıp, hortumdan sızan suya sığınan kaplumbağa kurtarılamadı

Antalya'da çıkan orman yangınında, bir arazideki hasar gören hortumdan sızan suyla serinlemeye çalışan kaplumbağanın görüntüsü yürek burktu - Serik Orman İşletme Müdürlüğüne götürülerek tedaviye alınan kaplumbağa, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:45:44 -
Alevlerden kaçıp, hortumdan sızan suya sığınan kaplumbağa kurtarılamadı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce makilik alanda çıkan yangında, alevlerden kaçıp, bahçe hortumundan sızan suyun altına giren kaplumbağanın fotoğrafı yürek burktu.

Nebiler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün makilik alanda başlayan yangın sırasında alevlerden kaçan bir kaplumbağanın, orman işçisi tarafından çekilen ilgi çekici bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, bir arıcı tarafından araziye çekildiği öğrenilen bahçe hortumunun yanında görülen kaplumbağanın, yangında hasar gören hortumdan fışkıran suyla serinlemeye çalıştığı görülüyor.

Orman işçilerinin korumaya aldığı ve Serik Orman İşletme Müdürlüğünde tedaviye alınan kaplumbağanın müdahaleye rağmen bugün yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Kaplumbağanın kurtarılamaması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan personel de üzüntü yaşadı.

Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını isteyen yetkililer, yaşanan bir yangında sadece ağaçların değil, ormandaki çok sayıda canlının da zarar gördüğünü vurguladı.

- Yangın

Serik ilçesinde 24 Ağustos'ta makilik alanda başlayan yangın yerleşim alanlarını da tehdit etmiş, yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya itfaiyesinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile söndürülmüştü.

Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alan, zeytinlik, 5 ahır, buğday ve saman balyaları bulunan depolar ile bir römork ve zirai aletler hasar görmüştü.

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