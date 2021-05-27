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Yerel Alevler arasında kalan sürücü yaşam savaşını kaybetti
Yerel

Alevler arasında kalan sürücü yaşam savaşını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 00:01:00 -
Alevler arasında kalan sürücü yaşam savaşını kaybetti

Olay, 17 Mayıs 2021 günü Adana-Mersin istikameti D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keloğlu Köprüsü'ne seyir halinde olan İbrahim Koçyiğit (65) yönetimindeki otomobilin ön kaput kısmından dumanlar yükseldi. Panikleyen Koçyiğit direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Alev topuna dönen araçtan kendini dışarı atan Koçyiğit'in giysisi de tutuştu. Kendini yere atan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ve battaniyelerle söndürüldü. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek aracı söndürdü. İbrahim Koçyiğit yanık teşhisiyle ambulansla ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 gündür kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren Koçyiğit, tedavi gördüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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