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Eğitim ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES soruları-cevap anahtarı
Eğitim

ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES soruları-cevap anahtarı

ALES soruları-cevap anahtarı ile ilgili aramalar hız kazandı. Bugün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021 ALES/1) tamamlanması ile birlikte adaylar, ALES soru ve cevaplarının yayınlanmasını merakla bekliyor. Peki, ALES soru ve cevapları yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 00:55:00 -
ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES soruları-cevap anahtarı

ALES 2021 sınav süresi ile ilgili bilgiler başvuru kılavuzunda geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Sınava katılan adaylara toplanda 150 dakika süre tanındı ve sınav saat 12:45'te sona erdi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte de ALES soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, ALES soruları yayınlandı mı, sorular ve cevaplar ne zaman yayınlanacak?

ALES soru ve cevapları yayınlandı mı?

ALES soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. 2 Öayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM tarafından açıklanacak.

ALES sınavı zor muydu, kolay mıydı?

Sosyal medyada kullanıcılar ALES sınavı ile ilgili yorumlar yaptılar. İşte sosyal medyadaki ALES ile ilgili paylaşımlar;

Sınav kolaymış keşke çalışsaydım dedirten bir ales sınavıydı:)

Çalışmadım diyemi ales bu kadar kolaydı ya

Evet arkadaşlar Ales baya kolaydı en az 80 banko tşk

ALES 2 başvuruları ne zaman?

Bu sınava katılamayacak olan ve ikinci sınavı bekleyen adaylar içinse ALES 2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak.

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