Tam kapanmanın yaşandığı 2 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Sınava giren adaylar ve görevliler kısıtlamadan muaf tutuldu. 10.15’te başlayıp 12.45’te sona eren sınavın ardından pek çok kişi soru ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES’e giren adaylar soruların ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM’den konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

ALES sonuçları ise 27 Mayıs 2021’de açıklanacak. ALES sonuçları ise ÖSYM’nin sonuç sayfasında açıklanacak.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ