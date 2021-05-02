  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
4 ilde sessizlik
Eğitim ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soru ve cevapları | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. 10.15'te başlayan sınav 12.45'te sona erdi. Sınava girenler ise soru ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:07:00 -
ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tam kapanmanın yaşandığı 2 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Sınava giren adaylar ve görevliler kısıtlamadan muaf tutuldu.  10.15’te başlayıp 12.45’te sona eren sınavın ardından pek çok kişi soru ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES’e giren adaylar soruların ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM’den konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

ALES sonuçları ise 27 Mayıs 2021’de açıklanacak. ALES sonuçları ise ÖSYM’nin sonuç sayfasında açıklanacak.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri a..
Gelecek’te içki rezaleti
Siyaset

Gelecek’te içki rezaleti

Kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa ramazan ayında alkol rezaleti yaşandı.
Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı
Gündem

Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neden kaybettiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay