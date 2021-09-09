ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES 2 giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM’nin yaptığı açıklama; “19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021 ALES/2 sınavı ne zaman?

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı(ALES) nedir?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim, öğretim planlamacısı, kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

Lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

ALES ne zaman, nerelerde yapılır?

Sınav yılda üç kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.

ALES’e kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.