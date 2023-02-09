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Alçaklar acının üzerinden bile bunu yapıyor! EGM'den vatandaşlara önemli uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremzedelere yardım etmek için bağışta bulunan vatandaşları AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:54:00 - 2023-02-09 17:30:08
Alçaklar acının üzerinden bile bunu yapıyor! EGM'den vatandaşlara önemli uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı uyardı.

EGM’ye bağlı Siberay, AFAD gibi resmi kuruluşları taklit ederek bağış talep edebilecek dolandırıcılara karşı uyardı.

Siberay, vatandaşların dolandırıcılık amaçlı siteleri ihbarlarını “usom.gov.tr/ihbar” bağlantısından, zararlı görülen uzantıları ise “usom.gov.tr/adres” bağlantıları üzerinden iletebileceklerini duyurdu.

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