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Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8 ton patlayıcı

Hakkari’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda 8 ton patlayıcı kullanılmış-A+Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen özel harekat polislerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı ortaya çıktı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:51
Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8 ton patlayıcı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen özel harekat polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit oldu, 8 polis yaralandı.

8 TON PATTLAYICI KULLANILDI

PKK’lı teröristlerin saldırıyı özel harekat polislerinin konvoyunda bulunan kobra tipi zırhlı araca yapmayı planladığı, patlamanın ise konvoydaki üçüncü araç olan zırhlı kirpinin geçişinde gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olayda ise kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:51
  1. Gaziantep
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Çobanpınarı mevki
  5. hain saldırıcı

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