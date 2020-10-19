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Gündem Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler
Gündem

Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un esasa ilişkin savunması alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:34:00 -
Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler

Alçak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Darbeci pilotlara kılavuzluk ediyordu

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Akıncı Üssü'nden telsizle vurulması istenen hedefleri darbeci pilotlara ilettiği bildirilen eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, esasa ilişkin savunma yaptı.

İhraçların orduyu zayıflattını öne sürdü

Sanık Kaygusuz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edildiğini, çok sayıda personelin de FETÖ iltisakı nedeniyle ilişiğinin kesildiğini söyledi ve bu ihraçlar sonrası silahlı kuvvetlerin durumundan bahseden ve harbe hazırlık durumunda zaafiyet yaşanabileceğini iddia etti.

Küstah sözler: Alanında uzman değiller

Darbe girişiminin ardından olay yeri kamera ve ses kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini öne süren Kaygusuz, konuyla ilgili bilirkişi raporlarını hazırlayan kişilerin de alanında uzman kimseler olmadığı iddiasında bulunarak küstah sözlere imza attı.

Kaygusuz, savunmasına yarın devam edecek.

Darbeci hainlere alçak talimatlar: Kızılay'da cam kalmayacak, kırın hepsini

Darbe yöneticileri ile eylem ve iş birliği içerisinde hareket ettiği vurgulanan Kaygusuz'un, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan MACH üstü geçiş serbest, Kızılay'da cam kaldı mı, kalmayacak kırın hepsini, TOMA'lara top taarruzu atış serbest." şeklinde darbeci pilotlara skandal emirler verdiği bildiriliyor.

79 kez müebbet hapis cezası isteniyor

Esas hakkındaki mütalaada Mete Kaygusuz'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir, "cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere, toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilmişti.

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