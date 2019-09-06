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Albaraka Türk’e En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları ödülü

Albaraka Türk, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması”yla “En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları” ödülüne layık görüldü.

06 Eylül 2019 Cuma 11:15
Albaraka Türk’e En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları ödülü

Albaraka Türk, “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması”yla Brandon Hall Group HCM Excellence Awards programında “En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları” ödülüne layık görüldü.

Geçen yıllarda aynı programda “Eğitim ve Gelişim” kategorisinde “En İyi Sosyal Öğrenme Uygulamaları” ödülü alan bank, bu yıl da “Sanal Sınıf Uygulaması” ile ödüle layık görüldü.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, aldıkları ödül dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması’yla uluslararası alanda bu ödüle layık görülmekten dolayı son derece memnunuz. Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın yanı sıra, dijital dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz pek çok başarılı uygulamayla bugüne kadar birçok ödüle layık görüldük. Aldığımız bu ödüller ne kadar başarılı bir yolda olduğumuzun göstergesi. Bu ödüller bizi çok daha iyisini yapmaya motive ederken aynı zamanda yeni uygulama ve adımlar için bizleri cesaretlendiriyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:15
  1. Albaraka Türk
  2. Albaraka Akademi Sanal Sınıf Uygulaması
  3. Brandon Hall Group HCM Excellence Awards
  4. En İyi Eğitim Teknolojileri Uygulamaları
  5. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik

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