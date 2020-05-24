Albaraka Türk API platformunu genişletiyor

Albaraka Türk, 2019 yılında başlattığı API bankacılığı programıyla, 6 ana kategoride 30'dan fazla API ile; kurumsal firmalara, start uplara ve finansal teknoloji girişimlerine hizmet sağlayarak, Türkiye'de açık bankacılıkta öne çıkıyor.

Albaraka Türk açıklamasına göre, Albaraka Türk, değişen, dönüşen ve gelişen finansal dünyadaki yepyeni iş modellerine, teknolojilere ve girişimcilere Albaraka API platformunu sunarak, hayatı kolaylaştıran finansal ürün ve hizmetleri birlikte geliştirme imkanı sağlıyor.

Hesaplar, Para Transferleri, Finansman Bilgileri, Kredi Kartları, Yatırım Ürünleri ve Bilgi Servisleri olmak üzere 6 ana kategoride, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak adına API porftöyünü genişleten ve mevcut API'lerinin de ihtiyaca ve günün şartlarına göre geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Albaraka Türk, Avrupa'daki dijital bankacılık hizmeti INSHA'yla Avrupa'da kazandığı tecrübesinden de yararlanarak Türkiye'de açık bankacılık alanında yeni iş modelleri üretmeye devam edecek.

Albaraka API platformu sayesinde kurumsal firmalar, start uplar ve fintechler bankayla iletişime geçme ihtiyacı duymadan Albaraka Türk API'lerini test edebiliyor.

Yeni firmalarla iş birliğini genişletmek adına çalışmalarını sürdüren Albaraka, "Garaj" girişimcilerine tüm API'leri ücretsiz sunarken, diğer girişimcilere de özel tekliflerle destek veriyor.

Öte yandan Albaraka API Platformu üzerinden yürütülen çalışmalar, başarılı sonuçlar vermeye başladı.

Banka ilk entegrasyonu Türk Elektronik Para AŞ ile gerçekleştirdi.

Albaraka API'leri ile bakiye yönetimi ve e-para hesabına para yükleme gibi optimum çözümlerin henüz oluşturulmamış olduğu alanlarda desek vermeye başladı.

Her e-para müşterisi arka panda kendilerine tahsis edilen sanal IBAN'lar ile artık e-para hesaplarını daha kolay yönetebilecek.

Bir diğer çalışma da Vomsis Akıllı Banka Asistanı ile gerçekleştiren entegrasyon oldu.

Vomsis platformu üzerinden Albaraka hesaplarına erişmek isteyen KOBİ'ler ve diğer tüzel kişiler artık bankaya gitmek, form doldurmak, imzalamak ve ilgili adreslere gidip tanımlama yapmak gibi rutin işleri yapabiliyor.

API engerasyonu ile firmalar internet şubesinden kendi hesaplarına bağlanıyormuş gibi bir süreç ile hesap bilgilerine erişerek tüm bankalardaki hesap bilgilerini Vomsis platformu üzerinden takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka API platformu ile güçlü iş birlikleri kurmak ve yeni iş modelleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için API ekosistemini geliştirme ve genişletme yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşa edelim sloganıyla başlattığımız Albaraka API Programı ile Türkiye'de Açık Bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyoruz. Bugün birçok alanda kullanılan API'lerin her geçen gün kullanım alanı genişliyor. Bu noktada yurtdışından da bazı yabancı firmalarla dijital bankacılıkta Albaraka API'lerinin kullanılması konusunda geniş ölçekli çeşitli projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."