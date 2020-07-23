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Aktüel

Alanya'daki cinayet davasında Lübnan asıllı Alman şarkıcıya 20 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:01:17 -
Alanya'daki cinayet davasında Lübnan asıllı Alman şarkıcıya 20 yıl hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman kadın turisti denizde boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Lübnan asıllı Alman vatandaşı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Harake, maktul Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi söz verilen sanık Harake, maktulün ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben bu olayı gerçekleştirmiş olsaydım çok rahatlıkla kaçabilirdim. O yüzden beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.

Alanya'da tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel'in (35) 9 Haziran 2018'de Damlataş Plajı'nda su yüzeyinde cansız bedeni bulunmuştu. Tanıkların Kugel'in diskoda bir erkekle tanıştığı ve onunla gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri eğlence merkezinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemiş ve kadının yanındaki kişinin Lübnan asıllı Alman vatandaşı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake olduğunu belirlemişti.

İlçede kiraladığı evde gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Harake ile maktulün denizde birlikte yüzdükleri sırada boğulma olayının meydana geldiği, sanığın hayatını kaybeden kadını denizde bırakarak karaya çıktığı kaydedilmişti.

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