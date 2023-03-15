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Yerel Alanya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Yerel

Alanya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kişi kendisini de tüfekle yaralayarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 07:27:00 -
Alanya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kişi kendisini de tüfekle yaralayarak kaçtı.

Çamlıca Mahallesi'nde S.A. (21) ile arkadaşı Hüseyin Türkan (19) ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. av tüfeğiyle Türkan'ı vurdu. Kendisini de tüfekle yaralayan S.A, olay yerinden babasına ait araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan'ın cenazesi belediye morguna götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jandarma ekipleri, şüpheli S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 

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