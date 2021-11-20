Alanya-Beşiktaş 11'leri belli oldu
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan toplayabilen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan toplayabilen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Aweziem, Mevlja, Tayfur , Fatih, Umut , Efecan, Emre, Davidson, Babacar
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan