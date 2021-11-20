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Spor Alanya-Beşiktaş 11'leri belli oldu
Spor

Alanya-Beşiktaş 11'leri belli oldu

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan toplayabilen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:05:00 - 2021-11-20 18:22:51
Alanya-Beşiktaş 11'leri belli oldu

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan toplayabilen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Aweziem, Mevlja, Tayfur , Fatih, Umut , Efecan, Emre, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan

 

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