Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı

Laik mahalleye pazarladığı Atatürk kitaplarıyla gündem olan Avrupa hayranı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında "On aydır kendimizi yırtıyoruz. Bu iş çok ciddi hazırlık istiyor. Vizyon istiyor." diyerek , Avrupa'nın aşı çalışmalarına başladığını ancak Türkiye'nin geri kaldığını söyleyip Türkiye'yi kötülemekten geri durmadı.

Almanya'yı ballandıra ballandıra anlatan Özdil'e bu ülkeden kötü bir haber geldi.

Aşı uygulaması mahkemelik olabilir

Almanya Federal Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgenin eyalet yönetimleri için bağlayıcı olmaması nedeniyle farklı meslek grupları arasında aşılama sırası nedeniyle tartışmalar başladı. Bu nedenle bazı etik kurulu üyeleri, aşı konusunda mutlaka bir yasa çıkarılmasını istiyorlar. Çünkü yasa hem bağlayıcı olacak hem de yasaya karşı sadece Anayasa Mahkemesi yolu açık olacak. Salgın sürecinde Almanya'da en fazla çalışanlar, sağlık dairelerinden sonra mahkemeler oldu. Simdi federal sağlık bakanının bu genelgesi ya da eyalet yönetimlerinin farklı uygulamalarına karşı çok sayıda dava açılması bekleniyor. Seyahat uyarısı da seyahat edenlere test zorunluluğu getirilmesi de sayısız davaya konu olmuştu. Almanya'da bir grup yönetimin merkezileşmesinden, bir başka grup da merkezileşmemesinden şikayet ediyor. Ve bu gruplar zaman zaman sokağa çıkıp protesto gösterileri bile gerçekleştiriyor.