  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık teknolojisinde devrim! Cep telefonunda inanılmaz takip sistemi

Tecavüz ve ölüm sahneleri evlerimize girdi! TV ekranlarında her şey mübah mı?

AK Parti'den sokak köpeklerine yönelik düzenleme!

Ayçiçek yağını 26,99 liradan satmaya başladılar! Gören çılgına döndü

Sarhoş kafa nelere mal oluyor! İşte alkol belasının ibretlik sonu

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan şok çıkış! "Bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Rus donanmasının kalbi vuruldu!

Türkiye'de yüzlerce şubesi var! Ünlü marka limonata diye bakın bizlere ne içirmiş

Yusuf İslam'ın ' İslam'da 4 kadın evliliği' ile ilgili gazeteciye verdiği efsane cevap!

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı
Spor Al-Hilal’de kriz: İstenmeyen adam Jorge Jesus
Spor

Al-Hilal’de kriz: İstenmeyen adam Jorge Jesus

Yeniakit Publisher
2023-09-22 19:53:00 -
Al-Hilal’de kriz: İstenmeyen adam Jorge Jesus

Al Hilal'de büyük bir çalkantı yaşanıyor. Suudi ekibinin son maçta Damac ile 1-1 berabere kalması, krizin doruk noktasına ulaştığını gösteriyor. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre, Neymar, Jorge Jesus'un görevden alınmasını talep etti. Neymar'ın Jesus'un yerine görmek istediği kişi de artık netleşti

Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapmış ancak sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e katılan Jorge Jesus, burada da beklediği başarıyı yakalayamadı. Al Hilal'in başında resmi 8 maçta görev alan Jesus, bu maçlardan 5 galibiyet elde ederken 3 beraberlik yaşadı.

 

Al Hilal'de kötü sonuçların art arda gelmesi, Jorge Jesus'un görevden alınabileceği spekülasyonlarına neden oluyor. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre, takımın önemli oyuncularından Neymar, Al Hilal yönetimine Jorge Jesus'un görevden alınmasını önerdi. Neymar, Jesus'un yerine eski Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite'nin getirilmesini istedi.

 

Belgoal'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı Neymar, takımının son dönemdeki zayıf performansıyla ilgili olarak Jorge Jesus'a yönelik eleştirel bir tutum sergiliyor. Son oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandığında Al Hilal'in kötü performansı sıkça eleştirilere maruz kaldı. Neymar, Jorge Jesus'un gönderilmesini ve yerine Tite'nin getirilmesini istiyor. Gazeteci Abdullah Al-Hanyan, Al-Riyadh kaynaklı haberi doğrulayarak "Jesus'un Al Hilal ile ilgili geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmadığını" belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23