Al-Hilal’de kriz: İstenmeyen adam Jorge Jesus

Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapmış ancak sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e katılan Jorge Jesus, burada da beklediği başarıyı yakalayamadı. Al Hilal'in başında resmi 8 maçta görev alan Jesus, bu maçlardan 5 galibiyet elde ederken 3 beraberlik yaşadı.

Al Hilal'de kötü sonuçların art arda gelmesi, Jorge Jesus'un görevden alınabileceği spekülasyonlarına neden oluyor. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre, takımın önemli oyuncularından Neymar, Al Hilal yönetimine Jorge Jesus'un görevden alınmasını önerdi. Neymar, Jesus'un yerine eski Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite'nin getirilmesini istedi.

Belgoal'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

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Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı Neymar, takımının son dönemdeki zayıf performansıyla ilgili olarak Jorge Jesus'a yönelik eleştirel bir tutum sergiliyor. Son oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandığında Al Hilal'in kötü performansı sıkça eleştirilere maruz kaldı. Neymar, Jorge Jesus'un gönderilmesini ve yerine Tite'nin getirilmesini istiyor. Gazeteci Abdullah Al-Hanyan, Al-Riyadh kaynaklı haberi doğrulayarak "Jesus'un Al Hilal ile ilgili geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapılmadığını" belirtti.