Akşener'in para bolluğu! Değirmenin suyu nereden geliyor?

yeniakit.com.tr Hiçbir ideolojisi, ilkesi ve gayesi olmayan toplama partinin genel başkanı Meral Akşener, en fazla oran söyleyen anket şirketine göre yüzde 10 civarında oy alabiliyor. Buna rağmen özellikle ekşi sözlükte Meral Akşener’i desteklediğini söyleyen hesaplar, AK Parti’yi destekleyen hesaplardan daha fazla. Yurt dışına firar eden FETÖ’cülerin tam destek verdiği Akşener’in bu oy oranına rağmen sanal alemde bu kadar destekçisinin olması, oylarının sanal olduğunu gösteriyor.

HER YERE REKLAM VERMİŞ

Erdoğan’ın oyları bölünsün diye piyasaya sürülen Cumhurbaşkanı adayı Akşener, internet aleminde her yere reklam verdi. Google’a “Meral Akşener” yazıldığı zaman, kendisiyle ilgili haber veya fotoğraflardan önce Akşenerli ürünlerin reklamı çıkıyor.

Partisinin boş seçim vaatleriyle halka ulaşamayacağını bilen Akşener, insanlara görünmek için her yere reklam vermiş…

Akşener’in siyasetle ilgisi olmayan ürünlerde bile fotoğrafının olması ve bunların sponsorlu bir şekilde, para karşılığıreklam vererek satılmaya çalışılması, bu değirmenin suyunun nereden geldiği sorusunu akıllara getiriyor.

TROLLERİ MAAŞA BAĞLADI

Seçim anketlerine göre oy oranı en fazla yüzde 10 gösterilen İP Genel Başkanı, internet ortamında seçimlerin tek adayı gibi gösteriliyor.

Özellikle Ekşi Sözlük’te hakkında oldukça fazla yorum yapılan Akşener, trollerin köpürtmesiyle oy oranı en yüksek cumhurbaşkanı adayıymış gibi izlenim uyandırılmak isteniyor.

Trollerin ortak özelliğiyse Akşener’in aynı özelliklerini övmeleri… Gerçek görüşleri olmadığı fazlasıyla anlaşılan mesajlarda Akşener’in hep aynı özelliklerine övgüler diziliyor.

Ekşi Sözlük’e ne zaman bakılsa, Akşener’le ilgili bir başlığın açıldığı görülüyor. İP’li siyasetçiler bile kendilerini Ekşi trolleri kadar savunmamıştır…

Seçim anketlerine göre oy oranı yüzde 4 civarında görülen Akşener, sanal aleme bakılacak olursa ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek!..

YENİÇAĞ GAZETESİNİ DE SATIN ALDI

Medya tarafından pohpohlanan Meral Akşener, Yeni Çağ gazetesini satın alarak medyadaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Seçim çalışmaları sırasında konuşmalarıyla Hürriyet ve bazı AK Parti muhalifi gazeteler haricinde ulusal basında yer bulmayı beceremeyen İP Genel Başkanı, kendini gündemde tutmak için gazetesini kullanıyor.

ANKET FİRMALARINA PARA MI YEDİRİYOR?

Akşener'in pek çok anket şirketine göre yüzde 10'un çok altında kalmasına göre bazı anket sonuçlarına göre barajın üstünde sonuç alması, Meral Akşener'in anket firmalarına para yedirdiği ihtimalini akıllara getiriyor...

BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Firari FETÖ’cülerin tam desteğini alan Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce, “Ben Başbakan olacağım” sözleriyle ve “Yurtta Sulh ilkesi…” çıkışlarıyla sürekli köpürtülüyordu. Darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’cü teröristlerin kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” ismini vermeleri ve kalkışmadan kısa süre sonra ortaya atılan, “Darbe başarılı olsaydı Başbakan Akşener’di” iddiaları nedeniyle Akşener’in FETÖ bağlantısı çok konuşulmuştu.

Meral Akşener’den ise kesin bir yalanlama gelmemişti.

Şimdi Akşener’in her yere reklamlar verebilecek, trol hesapları maaşa bağlayarak kendini en gözde cumhurbaşkanı adayı gibi gösterecek, gazete satın alabilecek kadar varlıklı olması, “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.