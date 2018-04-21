Akşener'in para bolluğu! Değirmenin suyu nereden geliyor?
MHP'den ayrıldıktan sonra milletten umduğunu bulamayan Meral Akşener, internette trol hesaplar sayesinde köpürtülüyor. Ayrıca yaptığı siyasetle milletin dikkatini çekemeyeceğini bilen Akşener, her yere reklam vererek kendini göz önünde tutmaya çalışıyor. Medyaya da el atarak gazete satın aldığı bilinen Meral Akşener'in kamuoyu anketlerinin bir kısmında barajın çok altında kalırken bir kısmında barajı aşıyor görünmesi anket şirketlerine para yedirmesi ihtimalini akıllara getiriyor... Kamuoyu, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu soruyor.21 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
yeniakit.com.tr Hiçbir ideolojisi, ilkesi ve gayesi olmayan toplama partinin genel başkanı Meral Akşener, en fazla oran söyleyen anket şirketine göre yüzde 10 civarında oy alabiliyor. Buna rağmen özellikle ekşi sözlükte Meral Akşener’i desteklediğini söyleyen hesaplar, AK Parti’yi destekleyen hesaplardan daha fazla. Yurt dışına firar eden FETÖ’cülerin tam destek verdiği Akşener’in bu oy oranına rağmen sanal alemde bu kadar destekçisinin olması, oylarının sanal olduğunu gösteriyor.
HER YERE REKLAM VERMİŞ
Erdoğan’ın oyları bölünsün diye piyasaya sürülen Cumhurbaşkanı adayı Akşener, internet aleminde her yere reklam verdi. Google’a “Meral Akşener” yazıldığı zaman, kendisiyle ilgili haber veya fotoğraflardan önce Akşenerli ürünlerin reklamı çıkıyor.
Partisinin boş seçim vaatleriyle halka ulaşamayacağını bilen Akşener, insanlara görünmek için her yere reklam vermiş…
Akşener’in siyasetle ilgisi olmayan ürünlerde bile fotoğrafının olması ve bunların sponsorlu bir şekilde, para karşılığıreklam vererek satılmaya çalışılması, bu değirmenin suyunun nereden geldiği sorusunu akıllara getiriyor.
TROLLERİ MAAŞA BAĞLADI
Seçim anketlerine göre oy oranı en fazla yüzde 10 gösterilen İP Genel Başkanı, internet ortamında seçimlerin tek adayı gibi gösteriliyor.
Özellikle Ekşi Sözlük’te hakkında oldukça fazla yorum yapılan Akşener, trollerin köpürtmesiyle oy oranı en yüksek cumhurbaşkanı adayıymış gibi izlenim uyandırılmak isteniyor.
Trollerin ortak özelliğiyse Akşener’in aynı özelliklerini övmeleri… Gerçek görüşleri olmadığı fazlasıyla anlaşılan mesajlarda Akşener’in hep aynı özelliklerine övgüler diziliyor.
Ekşi Sözlük’e ne zaman bakılsa, Akşener’le ilgili bir başlığın açıldığı görülüyor. İP’li siyasetçiler bile kendilerini Ekşi trolleri kadar savunmamıştır…
Seçim anketlerine göre oy oranı yüzde 4 civarında görülen Akşener, sanal aleme bakılacak olursa ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek!..
YENİÇAĞ GAZETESİNİ DE SATIN ALDI
Medya tarafından pohpohlanan Meral Akşener, Yeni Çağ gazetesini satın alarak medyadaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Seçim çalışmaları sırasında konuşmalarıyla Hürriyet ve bazı AK Parti muhalifi gazeteler haricinde ulusal basında yer bulmayı beceremeyen İP Genel Başkanı, kendini gündemde tutmak için gazetesini kullanıyor.
ANKET FİRMALARINA PARA MI YEDİRİYOR?
Akşener'in pek çok anket şirketine göre yüzde 10'un çok altında kalmasına göre bazı anket sonuçlarına göre barajın üstünde sonuç alması, Meral Akşener'in anket firmalarına para yedirdiği ihtimalini akıllara getiriyor...
BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?
Firari FETÖ’cülerin tam desteğini alan Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce, “Ben Başbakan olacağım” sözleriyle ve “Yurtta Sulh ilkesi…” çıkışlarıyla sürekli köpürtülüyordu. Darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’cü teröristlerin kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” ismini vermeleri ve kalkışmadan kısa süre sonra ortaya atılan, “Darbe başarılı olsaydı Başbakan Akşener’di” iddiaları nedeniyle Akşener’in FETÖ bağlantısı çok konuşulmuştu.
Meral Akşener’den ise kesin bir yalanlama gelmemişti.
Şimdi Akşener’in her yere reklamlar verebilecek, trol hesapları maaşa bağlayarak kendini en gözde cumhurbaşkanı adayı gibi gösterecek, gazete satın alabilecek kadar varlıklı olması, “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.
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mevlüt1 sa önce vaalla değirmenin suyu siyonizmden yani yahudiden geliyor...başka nerden gelebilir ki???? halit yaşar Bükülmez1 sa önce bunlar fetönün kirli peçetelerini yalayan zavallılar.terörist başı ne yapın derse onu yaparlar,IQ sü düşükler.bunları manşetlere taşıyanlara da şaşmak gerekir.beleş reklamları yapılıyor. Kürşat1 sa önce Fetula gülen denen namussuzun dünya genelinde faaliyet gösteren sulu bankaları; akşener dahil hdp, sp ve chp yi finanse etmektedir. Bir zamanlar matild manukyan diye ermeni bir patroniçe vardı hani, işte o avradın arkasında da fetula gülen denen domuz oğlu domuz var idi. Namussuzlukta sınır tanımayan bu fetula gülen gavvat'ı ve namussuz sevenleri para ve dünya menfaatleri için namuslarını dahi pazara çıkarmış domuz sürüleridir. Memo1 sa önce Ne oldu korktunuz mu? ... Yakup1 sa önce parayı ırmakta sepetin içinden bulmadı herhalde ! elbette ki abd den aldı. Samiriye2 sa önce Sami bir sifre mi maasli oglan.Belli gruplar ki ben kokenlerinin donme olduguna inaniyorum birbirlerini tanimak icin ip uclari kullaniyorlar.Ama cok guvenmeyin bizin icimizden cikacak bir aslan sizin bininize yeter.Secim gundeme geldi sizin maaslarinizi hak edebilmek ve guclu gorunebilmek icin cook calismaniz lazim cook iyi isler diyemeyecegim iyi kavramini yahudiler kotuluklerini kapatmak icin kullanirlar. Millet2 sa önce Düzeltmedir editörden ricam Kripto fetöcü profesör sponsorluk yapıyor 3602 sa önce sami seni burada kafan karışır odatv ye geç...orada senin kafan da çok satılık adam var....hade...beyni sulanmış feto iti Millet2 sa önce Hiç oğlu hiç görevini yapıyor Bu Amerikan tarz süslü karıya Ankara hukukta görevli kripto bir fetöcü Profesörlük yapıyor Ahmak AK Partili siyasetçileri de AK Partili olduğuna inandırıyor Bakan bile bu kripto fetöcü köpeğin evinde oturuyor sami2 sa önce diktatörler 2002 yılında nereden getirdilerse onlar da oradan getirmişlerdir.siz hırsızları rüşvetçileri bilal oğlanları biraz anlatın.kutulardaki,para kasalarındaki paralar nereden gelmişti sahiden.