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Gündem Akşener sonunda iğneyi kendine batırdı! "Çok başarısız olduğum bir yer var"
Gündem

Akşener sonunda iğneyi kendine batırdı! "Çok başarısız olduğum bir yer var"

Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) İzmir’de düzenlediği toplantıya katılan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, “Siyasi olarak Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Tüm birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef ben burada başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:17:00 -
Akşener sonunda iğneyi kendine batırdı! "Çok başarısız olduğum bir yer var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener, İzmir'e gitti. 

Burada Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) toplantısına katılan Akşener, sonunda iğneyi kendine batırdı.

"Başarısız kaldım"

Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Siyasi olarak Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Tüm birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef ben burada başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz”

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Yorumlar

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ERMENİ dedesi Vatanımızdan kovulmuş, BAŞARISIZ olduğu konu VATAN, MİLLET sevgisi Şehidimizin ailesine küfür edenden destekliyenden ne beklenir VATANHAİNLİĞİ onuda hdpkkyla Milletin gözüne önünde gerçekleştiriyor.

Kulaj

Hadi be....
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