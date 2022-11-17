Akşener sonunda iğneyi kendine batırdı! "Çok başarısız olduğum bir yer var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener, İzmir'e gitti.

Burada Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) toplantısına katılan Akşener, sonunda iğneyi kendine batırdı.

"Başarısız kaldım"

Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Siyasi olarak Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Tüm birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef ben burada başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz”