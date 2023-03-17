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Siyaset Akşener Kılıçdaroğlu'nu sildi! Gören dönüp bir daha baktı
Siyaset

Akşener Kılıçdaroğlu'nu sildi! Gören dönüp bir daha baktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim afişlerine CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu koydu, ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yer vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 13:15:00 -
Akşener Kılıçdaroğlu'nu sildi! Gören dönüp bir daha baktı

6'lı masada aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.

İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih Yazacağız" yazılı afişler astı. Afişte 6'lı Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bulunmaması dikkat çekti.


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