Akşener için dahiyane çözüm! 6'lı masanın PKK'yı 'Yeşil Sol' diye yutturacağı proje ifşa oldu!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlıklar başlıyor. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'yi ziyaret ederek Kandil güdümlü eşbaşkanlarla bir dizi konuda pazarlık yürütecek.

Terör örgütünün Kandil'deki elebaşları, hem Kılıçdaroğlu'nu hem de başta Meral Akşener olmak üzere Altılı Masa paydaşlarını 'rahatlatmak' için ilginç bir yöntem buldu. HDP 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 'Yeşil Sol Parti' adı altında katılmayı planlıyor.

11 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası görülecek HDP, AYM'den çıkacak karar ne olursa olsun bundan sonra yoluna 'Yeşil Sol' adıyla devam edecek. HDP'nin yeni maskesiyle Altılı Masa'nın ana ortaklarından biri haline gelmesi ve ittifakın artık yedi ortaktan oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yakın bir süre öncesine kadar HDP ile masaya oturmayacağını iddia eden fakat aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun PKK uzantılarıyla yürüteceği pazarlıkları destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Yeşil Sol' çözümünü benimsediği belirtiliyor. Buna göre 'HDP ile masaya oturmayan' Akşener, 'Yeşil Sol'a hiçbir şekilde itiraz etmeyecek.

Altılı Masa'ya desteğini açıklayan Türkiye İşçi Partisi ile Sol Parti, PKK/YPG'yi zaten terör örgütü olarak görmüyor. Onbinlerce vatandaşı ve Mehmetçikleri şehit etmiş eli kanlı örgütün uzantıları bundan böyle HDP yerine 'Yeşil Sol' adını kullanarak Kılıçdaroğlu ile yürütülecek 'eyalet' pazarlığında elini rahatlatma amacında.

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Bunun en net işaretini önceki gün HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş verdi. HDP logosuna imza atanlarca hazırlandığı belli olan Yeşil Sol logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele" diye yazdı.

İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'akıl hocası' olarak bilinen Rus göçmeni Yahudi Amerikan vatandaşı Murray Bookchin, Yeşil Sol kavramının mucidi olarak biliniyor. 2006 yılında ölen Bookchin, bir dönem Öcalan'la 'mektup arkadaşlığı' yapmıştı. HDP'nin yedeği olarak 10 yıl önce kurulan Yeşil Sol'un Bookchin kanalıyla Öcalan'dan mülhem olduğu sanılıyor.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçimlere büyük ihtimalle Yeşil Sol Parti üzerinden gireceğiz. HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" diyor.

Kılıçdaroğlu'nun cumartesi pazarlığa başlayacağı isimlerden HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol'un olağanüstü kongresine katılmış ve "Yeşil Sol Parti büyüyor, genişliyor. Bizim üçüncü bir yolumuz var" demişti.