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Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:35
Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Genel Sekreter Aytun Çıray, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, “Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu takdiri ilahidir. Partimizin seçime katılmasıyla ilgili tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına girmiştir” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:35
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

  • MustafaMustafa11 sa önce
    Niye erkene alındı biraz düşünün yorumcular .. İyi partiden korktukları için .. Seçim yok deniyordu ne bu acele .. Zaten hükümet akp kimden kaçılıyorki......
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