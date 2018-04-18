Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Genel Sekreter Aytun Çıray, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, “Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu takdiri ilahidir. Partimizin seçime katılmasıyla ilgili tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına girmiştir” dedi.