Akşener 100 bin imza için gözü onlara dikti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına adayllık için 100.000 imza toplama kampanyası başlattı. Bu kapsamda ilk olarak partinin 60.000 üyesinin imzasını alacak.

3 PARTİ ÖRNEK GÖSTERİLECEK

İYİ Parti kurmayları, seçime giremeyecekleri tartışmalarına karşın, Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi ve Abdurrahim Karslı’nın Genel Başkanı olduğu Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin kararları örnek gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun, 2011 genel seçimleri öncesinde her iki parti ile ilgili kararları olduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.