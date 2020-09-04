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Aktüel Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 06:48:01 -
Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz idaresindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü Adana-Aksaray kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı 68 DE 175 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çetinkaya ile kamyondaki Ömer Çetinkaya (18), otobüsteki yolculardan Alirıza Kurnaz (18) ve Ahmet Ayıkgöz (64) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, gazetecilere, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu ve büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Güm sesiyle uyandığını anlatan Ceylan, "Bir anda kendimi koridorda buldum. Dizimi vurmuşum. Hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. 29 yolcumuz vardı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidiyorduk." diye konuştu.

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