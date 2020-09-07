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Aktüel Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:34:31 -
Aksaray'da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari aracın bagajında 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Aksaray kara yolundaki uygulama noktasında, R.A'nın (43) kullandığı ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki çantalarda 94 paket halinde 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.A'nın ifadesinin ardından operasyonu genişleten ekipler, İstanbul'daki adreslere düzenlediği operasyonlarda C.B. (35), H.A. (40) ve M.B'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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