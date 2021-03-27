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İSLAM Akşam ezanı kaçta okunacak? 27 Mart Berat Kandili iftar saati
İSLAM

Akşam ezanı kaçta okunacak? 27 Mart Berat Kandili iftar saati

İftar saatleri güncel | Mübarek berat kandilini oruçlu geçirenler, akşam ezanı saatini araştırmaya başladı. Peki, akşam ezanı kaçta okunacak? İl il iftar vakti 27 Mart | İftar vakti

Yeniakit Publisher
2021-03-27 08:58:00 -
Akşam ezanı kaçta okunacak? 27 Mart Berat Kandili iftar saati

Akşam ezanı saatleri | 27 Mart Cumartesi günü berat kandili idrak edilecek. Milyonlarca kişi bu mübarek günü oruçlu geçiriyor. Bu sebeple sık sık akşam ezanı saati araştırılıyor. Peki, akşam ezanı kaçta okunuyor?

Akşam ezanı kaçta okunacak? 27 Mart Berat Kandili iftar saati

İstanbul               19.30

Ankara                 19.14

İzmir                     19.36

Antalya                19.22

Trabzon               18.47

Erzurum               18.40

Kars                     18.33

Gaziantep           18.55

Mardin                 18.42

Hatay                    19.00

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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor, “Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

 

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