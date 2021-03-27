Akşam ezanı saatleri | 27 Mart Cumartesi günü berat kandili idrak edilecek. Milyonlarca kişi bu mübarek günü oruçlu geçiriyor. Bu sebeple sık sık akşam ezanı saati araştırılıyor. Peki, akşam ezanı kaçta okunuyor?

Akşam ezanı kaçta okunacak? 27 Mart Berat Kandili iftar saati

İstanbul 19.30

Ankara 19.14

İzmir 19.36

Antalya 19.22

Trabzon 18.47

Erzurum 18.40

Kars 18.33

Gaziantep 18.55

Mardin 18.42

Hatay 19.00

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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor, “Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."