Aksa yıkılınca mı ümmet ayağa kalkacak!

Hasan Türkmen Ankara

Filistin’de terör estirmeye devam eden siyonist İsrail, bölgede yıktığı evlerin ardından camilere saldırmaya başladı. Filistinlilerin ibadethanelerini yağmalayan işgalci İsrail askerleri, inşaat halindeki camileri yıkıp, inşaatı tamamlanan camileri ise eğlence merkezi yapıyor.

“Mescid-i Aksa yıkılmak üzere”

Altı kazınan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Filistinli Abdurrauf Alhallaq, “Bu olaylar 1967’de İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yakmasıyla başladı. Ramazan ayında güya dindar bir Yahudi, teravih namazı kılan Müslümanlara ateş açmasıyla devam etti. Şu anda da Mescid-i Aksa yıkılmak üzere. Müslümanlar bunun farkında değiller mi? Yoksa Mescid-i Aksa yıkıldığında mı harekete geçecekler? İsrail bu sessizlikten cesaret alıp, Filistin’i Yahudileştirmeye çalışıyor. Son zamanlarda ibadethanelere musallat oldular. Çünkü oradaki Müslümanların evlerini de yıksalar camilerden güç alacaklar. O yüzden camilere saldırıyorlar. Dolayısıyla bu planlıdır. Camileri yıkıyorlar” şeklinde konuştu.

İsrail, camileri alkolle doldurdu!

Terörist İsrail güçlerinin işgal altına aldıkları bölgelerdeki camileri, alkol şişeleri ile doldurduklarını ifade eden Filistinli Alhallaq, ibadethanelerin siyonist İsrail tarafından eğlence merkezlerine dönüştürüldüğünü belirterek, “Siyonist İsrail, yıkamadığı camileri, ibadethaneleri eğlence merkezine çevirdi. İçki ile doldurdu. Filistin halkının bunu dünyaya duyurmasını da engelliyorlar. Son zamanlarda İsrail’in şımarıklığının artması ‘Yüzyılın Anlaşması’ projesinden kaynaklı. Burada asıl amaçları, Filistin’de İslamı yok etmek, Filistin halkınının dinini yaşamasını engellemek ve Filistin topraklarını Yahudileştirmektir. Bunlar o projenin son aşamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Ev ve camileri yıkıyorlar!

Öte yandan, işgalci İsrail askerleri, geçtiğimiz ay Filistinlilere ait birçok evi yıkmasının ardından, şimdi de El Halil kentinin güneyindeki Cebeli Cevher bölgesine bağlı Halle Mahallesi’nde inşa halindeki “Ümmet Camii” ile bir evi yıktı. El Halil’deki Filistinli yetkililer, İsrail makamlarının caminin yıkılacağına dair daha önce herhangi bir uyarı yapmadığına dikkati çekerken, Ümmet Camii’nin yıkılmasının Müslümanların kutsal mekanlarına karşı bir saldırı ve provokasyon olduğunu ifade ettiler.