Aksa Doğalgaz'a "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz'ın, bin tonluk plastik poşet ihtiyacına son veren projesi sayesinde 6'ncı İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülünü aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren plastik poşet kullanımına son veren şirketin abonelerine yüzde 100 dönüştürülebilir "nonwoven çanta" verdiği belirtildi.

Şirketin plastik poşet kullanımını sınırlayan yeni yasal standartlara çevreye duyarlılığıyla destek vererek, plastik poşet kullanımını "Bırakalım Doğal Kalsın" mesajını taşıyan çantalarla değiştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Abonelerine verdiği poşetleri yüz defadan fazla kullanılabilen ve kolay geri dönüştürülebilen nonwoven çanta ile değiştiren Aksa Doğalgaz, bin tondan fazla plastik poşetin üretimine olan ihtiyacı sıfırlayarak karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladı. Abonelerine çevreci bir alternatif sunan Aksa Doğalgaz, toplumda çevre bilincinin gelişmesine de destek veriyor. Böylece, 6'ncı İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, doğal gaz kullanımıyla hane başına yüzde 50 daha az karbon salımı sağlandığını belirterek, "Dağıtım bölgelerimizde son bir yılda kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla, 6 milyon ton daha az karbon salımı gerçekleşti. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Çevreci teknolojileri takip ediyor, uyguluyor ve abonelerimizle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.













