Akran zorbalığı şüphesi: Okulda beyin kanaması geçirdi, yaşam savaşı veriyor!

Ankara'da okulda olduğu sırada düştüğü ve kafasını sıraya çarptığı iddia edilen çocuğun kafasında 8 kırık tespit edildi. Aile yaşananlara tepki gösterdi.

22 Şubat sabahı Keçiören'deki bir ilkokulda meydana gelen olayda iddialara göre kafasını okul sırasına çarptıktan sonra fenalaşan 3’üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin’in ailesine saatler sonra haber verildi. Yeğenini baygın halde gören Hazal Karakaş’ın ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şahin’i ambulansla hastaneye nakletti.

Gerçek Gündem'in haberine göre beyin kanaması geçirdiği belirlenen 10 yaşındaki çocuk, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı. Kafatasında 8 kırık tespit edilen Şahin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Çağrı Şahin, başta kızının öğretmeni B.Ö. olmak üzere okul yönetimini durumun sorumlusu olarak tuttu. Çocuğunun okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini, sağlık ekiplerine haber verilmediğini ileri süren baba Şahin, B.Ö.’nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti. Okul yönetimi ise iddialarla ilgili konuşmazken, adli sürecin takipçileri olacaklarını belirtti.

“ÇOCUKLAR ÖĞÜTLENMIŞ GİBİ BİR ŞEY GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLÜYOR”

Kızının öğretmeninden de şüphelendiklerini dile getiren Şahin, “Öğretmenin böyle bir şey yapacağını aklımıza getirmek istemiyoruz. Bir çocuğun kafasını sıraya vurmasıyla beyin kanaması geçirmesi mümkün değil. Öğretmen neyden saklanıyor bilmiyoruz. Suçu olmasa yanımıza gelir, ifade verir, okuluna gelir. Sanki okuldaki çocuklar öğütlenmiş gibi tek bir ağızdan bir şey görmediklerini söylüyor. Bu çok enteresan” dedi.