AKMER'den Suriye kamplarındaki yetimlerin ailelerine iftarlık yardımı

İSTANBUL (AA) - Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER), Suriye'deki çadır kentlerde yaşayan 700 yetimin ailesine iftarlık dağıttı.

AKMER'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Suriye'nin Azez ve Bab şehir merkezi çevresindeki çadır kentlerde kalan yetimlerin ailelerine, iftar yemeği yardımında bulunuldu.

İHH Suriye Babusselam Koordine Merkezi'nde hazırlanıp paketlenen yemekler, iftar saatine doğru yetimlerin ailelerine ulaştırıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AKMER Başkanı Hamza Er, Suriye’de yaşanan savaşta en çok mağdur olan kesimin, kamplarda zor şartlarda yaşayan çocuklar ve aileler olduğunu belirtti.

Yetimlerin, hayatını kaybeden aile fertlerinin kendilerine emaneti olduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

"Bu emanete sahip çıkma adına çeşitli dönemlerde bölgeye elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu sene koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan ekonomik kriz, bağışlara etki etse de biz gücümüz nispetinde çalışmalarımızı yürüttük ve 700 aileye sıcak yemek dağıttık. Her yıl ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Yetimler Günü, hayra yönelmemiz, kalplerimizin yumuşaması adına bir fırsattır. Virüs salgınından ötürü tedbir olarak toplu iftar sofraları kuramasak da bizler bu sefer yetimlerimizin çadırlarına, evlerine misafir olup onlara sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Dernek olarak ramazan yardımları kapsamında, Türkiye'de de 400 aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıttıklarını bilgisini veren Er, abluka altındaki Gazze'de ise 200 aileye kumanya desteğinde bulunduklarını ifade etti.



