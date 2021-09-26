Akkuyu NGS’de çalışmalar hızla ilerliyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Önemli inşaat faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanırken, halihazırda birinci güç ünitesinde hizmet veren Liebherr LR 13000 vincinin benzerinin getirilmesine karar verildi. İkinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşa alanlarında büyük boyutlu kargo ve yapıların montajını sağlama ihtiyacı dolayısıyla, Akkuyu NGS inşaat sahasına aynı modelden bir vinç daha getirildi. Vinç, Akkuyu NGS sahasına nakledilmeden önce İtalya’da bulunuyordu ve oradan deniz yoluyla Doğu Kargo Terminaline sevk edildi. Eşsiz yük kaldırma yapısı, çok sayıda kule vinçle çevrili sınırlı bir alana kurulurken, bu süreç Rus, Türk ve Hollandalı uzmanlardan oluşan montaj ekibinin ek çalışma yapmasını gerektirdi.”