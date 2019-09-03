Akit’in haklılığı tescillendi! AYM, Çetinbaş’ın kalemini kırdı

Hakkı Bilir İstanbul

29 Kasım 2011 tarihinde, Murat Alan imzasıyla Akit Gazetesi’nde yayınlanan “Brifingi Aldı İdamı Bastı’ başlıklı haberin haklılığı Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tescillendi. Dönemin 6. Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Metin Çetinbaş’ın, başta Salih Mirzabeyoğlu olmak üzere onlarca Müslümana verdiği haksız idam cezalarını konu alan haber AYM tarafından “Basın ve ifade özgürlüğü” olarak değerlendirildi. AYM, Çetinbaş lehine yerel mahkemede verilen ve Yargıtay tarafından onanan tazminat kararını bozdu. AYM, dosyayı yeniden görülmek üzere ilgili mahkemeye gönderirken, Alan’a da tazminat verilmesine hükmetti.

AYM, Akit’i haklı buldu

Akit’in, 28 Şubat sürecinde Müslümanların uğradığı zulümlere ve haksız yargılamalara dikkat çektiği bir haberi daha AYM tarafından haklı bulundu. 29 Kasım 2011 tarihinde “Brifingi Aldı İdamı Bastı” başlıklı manşet haberimizle ilgili Metin Çetinbaş’ın şikayetini haklı bulup tazminata hükmeden yerel mahkeme ve kararı onayan ilgili Yargıtay dairesinin hukuk garabetini Anayasa Mahkemesi (AYM) bozdu. Yüksek Mahkeme, Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’ın haberinin ‘ifade ve basın özgürlüğü kapsamında’ olduğunu belirterek verilen cezanın haksız olduğunu vurguladı. AYM, Çetinbaş dosyasını Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘yeniden görülmek üzere’ gönderilmesine karar verdi. Alan, yaşadığı hak ihlali sonrası, 23 Ağustos 2016’da AYM’ye “İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmuştu.

Alan’ın başvurusunu 18 Temmuz 2019’da karara bağlayan AYM, Çetinbaş’a hukuk dersi verdi. AYM’nin gerekçeli kararında, “Açıklanan gerekçelerle; ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (E.2012/51, K.2014/679) gönderilmesine, başvuruculara tazminatın müştereken ödenmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

AYM’den hukuk dersi

AYM’nin gerekçeli kararında ise 28 Şubat döneminde yapılan yargılamaların gayri hukuki olduğu da dile getirildi. AYM’nin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Başvuruya konu olan haber 28 Şubat soruşturmalarının devam ettiği dönemde yapılmıştır. İlgili soruşturmaların başlamasıyla birlikte 28 Şubat sürecindeki yargılamaları yürüten DGM’lerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konuları tartışılmaya başlanmıştır. DGM’lerde görev yapan hakimlerin askerlerden talimat alarak yanlı ve haksız kararlar verdiği iddiaları toplumun gündemini meşgul etmiştir.”

Mirzabeyoğlu dâvâsının seyrini değiştiren o haber

29 Kasım 2011’de Murat Alan imzasıyla yayınlanan “Brifingi Aldı İdamı Bastı” başlıklı haber, Salih Mirzabeyoğlu’nun tahliyesine giden süreçte kritik bir rol oynamıştı. İBDA-C Dâvâsı’na bakan ve Salih Mirzabeyoğlu’na idam cezası veren hakim Metin Çetinbaş’ın daha sonra yaptığı açıklamada; ‘Verdiğim karar yüzde yüz doğrudur diyemiyorum... Biz o günkü şartlara göre karar verdik, hata yapmış olabiliriz” dediği halde, gazetemize dava açması ve tazminat kararı aldırması çelişki olarak yorumlanmıştı.