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Gündem Akit’in bulmacasında Özgür Özel’e bomba gönderme
Gündem

Akit’in bulmacasında Özgür Özel’e bomba gönderme

Akit’in bugünkü bulmacasını çözenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kin kusarak ağzını bozan CHP’li Özgür Özel’le ilgili güzel bir sürprizle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:42:00 -
Akit’in bulmacasında Özgür Özel’e bomba gönderme

 yeniakit.com.tr 

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör bozuntusu diyerek adeta kinini kustu. AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik akılcı eleştiri getiremeyince hakaret yolunu seçen Özel, “Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek” diyerek büyük tepki çekti.

Akit’in bugünkü bulmacasında, ağzı bozuk Özgür Özel’e bomba bir göndermede bulunuldu. Bulmacayı çözenler, şifre bölümünde büyük beğeni toplayan bir sürprizle karşılaştı.

Akit'in bulmacasını çözenler şifre sözcükte “ÖZEL EDEPSİZ” ifadesine ulaştı.

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