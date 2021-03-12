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Gündem Akit'e 'kadın düşmanı' diyen Cumhuriyet, 'fuhuş çağrısı'ndan da utanmadı!
Gündem

Akit'e 'kadın düşmanı' diyen Cumhuriyet, 'fuhuş çağrısı'ndan da utanmadı!

Mine Söğüt'ün kaleminden, genç kızları fuhşa çağırarak kötü yola sevk eden, babaları kızlara düşman göstererek en büyük kötülüğü yapan Cumhuriyet, Akit'e gayrimeşru ilişkilerin özendirildiği 'Friends' dizisine dair yapılan haber üzerinden 'kadın düşmanı' yaftalamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:18:00 - 2021-03-12 23:27:10
Akit'e 'kadın düşmanı' diyen Cumhuriyet, 'fuhuş çağrısı'ndan da utanmadı!

yeniakit.com.tr


Genç kızlara ‘fahişelik’ çağrısı yapan Mine Söğüt'e destek vererek kızlarla babalarını birbirine düşman etmeye çalışan Cumhuriyet, Akit'i gayrimeşru ilişkileri meşrulaştıran ve Netflix'in Türkiye'de yayın hayatına sokmaya hazırlandığı 'Friends' isimli diziyle ilgili yaptığı haber üzerinden 'kadın düşmanlığı' ile suçladı.

Mine Söğüt'ten genç kızlara 'fuhuş' çağrısı

Ahlak, örf, gelenek ve inançların yıllardır insanların başına sorun olduğunu söyleyerek ‘ateizm’ ve ‘feminizm’ sapkınlıklarıyla beslenen Mine Söğüt yakın zamanda ‘Baba evini derhal terk edin kızlar’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ahlaksızlıklarla dolu yazıda Mine Söğüt, genç kızlarla babaları karşı karşıya getirecek ‘sokak çağrısı’ yaptı. Baba evini 'tehlikenin merkezi' olarak gösteren Söğüt, yazısında ‘Geleneklerin, inançların, korkuların pabucunu dama atın.’ ifadelerini kullandı.

Fuhuş çetelerinin cirit attığı sokakların daha güvenilir olduğunu söyleyen Söğüt şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayatınızın hedefine “evliliği” değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin. O baba evini terk edin. Kaçın o evden, size dayatılan hayatı değil, kendi tercih ettiğiniz hayatı yaşayın. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin.”

Erdoğan 'sokak çağrısına' tepki gösterdi

Akit’in, rezilliği duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemine gelen ve adeta ‘fuhuş çağrısının’ yapıldığı yazıya birçok kesimden tepki yağarken; Cumhuriyet, rezaleti savunup Akit'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Söğüt'ü hedef gösterdiğini yazdı.

Cumhuriyet'ten Akit'e 'kadın düşmanı' suçlaması

Yazarı Mine Söğüt’le röportaj yaparak skandallarla dolu yazıya sahip çıkan Cumhuriyet, Akit’i yapılan bir haber üzerinden 'kadın düşmanlığı' ile itham etti.

Akit'in, Netflix’in 1 Nisan’da Türkiye’ye sokmaya hazırlandığı ‘Friends’ isimli gayrimeşru hayatı özendiren filmle ilgili yaptığı haberi alan Cumhuriyet, 'Kadın düşmanı Yeni Akit'in hedefinde bu kez o dizi var' başlığı attı.

Genç kızları fuhşa çağırıp babalarıyla aralarına düşmanlık sokmaya çalışarak en büyük düşmanlığı yapan Cumhuriyet, ahlaksızlığa karşı duran Akit'i hedef göstererek kadın oyunculara yapılan sansür üzerinden 'kadın düşmanı' ilan etti.

İşte Cumhuriyet'in 'kadın düşmanlığı' yapıldığını iddia ettiği ancak 'gayrimeşru ilişkilerin' meşrulaştırılmaya çalışıldığına dair yapılan o haberimiz:

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı

Gündem

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı

Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!
Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

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Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

 

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