Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa

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Marjinal grupların ideoloji bataklığına dönüştürdüğü İstanbul Barosu, yine şaşırtmadı. Mustafa Kemal’e yönelik eleştiri içerikli haberinden dolayı Akit TV’nin ceza almasını talep eden İstanbul Barosu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün güdümündeki Sözcü gazetesinin yargılandığı dâvâda ise nöbet tuttu.

Sözcü’nün ihanetine destek çıktı

Halkın ve Hakk’ın sesi Akit’i susturmak için dâvâ üstüne dâvâ açan hukuk baronları, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan sözde gazetecileri “basın özgürlüğü” kılıfıyla desteklemeye devam ediyor. Akit’in yargılandığı ceza dâvâsına müdahil sıfatıyla katılan İstanbul Barosu, terör destekçiliğinden yargılanan Sözcü’nün yanında yer alarak ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü gazetesinin firari sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski Sorumlu Müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dâvâ açılmıştı.

Akit’in ceza alması için müdahil oldu

Duruşmada; CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ünal Demirtaş yanı sıra Akit’in ceza alması için seferberlik ilan eden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “terör” dâvâsında izleyici olarak yer aldı. 3 yıl önce Mustafa Kemal’e yönelik eleştirel bir haber yayımlayan Akit TV’nin yargılandığı dâvâda ise İstanbul Barosu adına Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Muazzez Yılmaz açılan ceza dâvâsına müdahil sıfatıyla katılmıştı.

Sözcü sanıklarının dâvâsı ertelendi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasını yürüten mahkeme heyetindeki iki üye hakimin izinli olması nedeniyle, dâvâda karar açıklanmadı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, heyetinde bulunan üye hakimlerden birinin babalık izninde olduğunu, diğerinin ise yıllık izinde olduğunu kaydetti.

Gürlek, dosyanın kapsamlı olması, savunmaların uzun olması, bu nedenle de dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin daha uygun olacağı gerekçesiyle nihai kararı vermeyeceklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 28 Ekim’e erteledi.