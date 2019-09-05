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Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa

3 yıl önce Akit’in yargılandığı ceza davasına müdahil sıfatıyla katılan İstanbul Barosu, terör destekçiliğinden yargılanan Sözcü’nün ise yanında yer alarak, ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:23
Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa

 Haber Merkezi 

Marjinal grupların ideoloji bataklığına dönüştürdüğü İstanbul Barosu, yine şaşırtmadı. Mustafa Kemal’e yönelik eleştiri içerikli haberinden dolayı Akit TV’nin ceza almasını talep eden İstanbul Barosu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün güdümündeki Sözcü gazetesinin yargılandığı dâvâda ise nöbet tuttu.

Sözcü’nün ihanetine destek çıktı

Halkın ve Hakk’ın sesi Akit’i susturmak için dâvâ üstüne dâvâ açan hukuk baronları, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan sözde gazetecileri “basın özgürlüğü” kılıfıyla desteklemeye devam ediyor. Akit’in yargılandığı ceza dâvâsına müdahil sıfatıyla katılan İstanbul Barosu, terör destekçiliğinden yargılanan Sözcü’nün yanında yer alarak ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü gazetesinin firari sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski Sorumlu Müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dâvâ açılmıştı.

Akit’in ceza alması için müdahil oldu

Duruşmada; CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ünal Demirtaş yanı sıra Akit’in ceza alması için seferberlik ilan eden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “terör” dâvâsında izleyici olarak yer aldı. 3 yıl önce Mustafa Kemal’e yönelik eleştirel bir haber yayımlayan Akit TV’nin yargılandığı dâvâda ise İstanbul Barosu adına Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Muazzez Yılmaz açılan ceza dâvâsına müdahil sıfatıyla katılmıştı.

Sözcü sanıklarının dâvâsı ertelendi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasını yürüten mahkeme heyetindeki iki üye hakimin izinli olması nedeniyle, dâvâda karar açıklanmadı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, heyetinde bulunan üye hakimlerden birinin babalık izninde olduğunu, diğerinin ise yıllık izinde olduğunu kaydetti.

Gürlek, dosyanın kapsamlı olması, savunmaların uzun olması, bu nedenle de dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin daha uygun olacağı gerekçesiyle nihai kararı vermeyeceklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 28 Ekim’e erteledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:23
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  4. Fetullahçı Terör Örgütü
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  6. Akit
  7. basın özgürlüğü
  8. Burak Akbay
  9. İzmir muhabiri Gökmen Ulu
  10. Yonca Yücekaleli
  11. Mediha Olgun
  12. CHP milletvekilleri Gürsel Tekin
  13. Turan Aydoğan
  14. Mahmut Tanal
  15. Ünal Demirtaş
  16. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu
  17. Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek
  18. Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka
  19. Av. Muazzez Yılmaz
  20. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay
  21. Emin Çölaşan
  22. Necati Doğru
  23. Metin Yılmaz
  24. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek
  25. Gökmen Ulu

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  • hizipsavarhizipsavar3 dk önce
    herke bu ülkede adm ile iti memleket sevdalısı ile islam düşmanlarını görecek asla taviz yok bir kişi kalsa bile bu davadan dönülmeyecek. söz cü denen fetocu şeresizler bu ülkede hala ellerini kollarını sallayıp gezecekler ama islamı savunanlar ceza alacak. kapatın artık şu sözcü paçavrasını ve hepsini tıkın içeri chp soytarısı köpekler.
  • ErmeniErmeni9 dk önce
    Ermeni

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