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Akit yöneticileri hedef gösterildi

Marjinal sol grupların fişleme sitesi gibi yayın yapan ‘suç arşivi’ isimli Twitter hesabı, gazetemizin "Barbaros Şansal ile ilgili ‘Hain Barbi de katılacak" isimli haberinden rahatsız olarak Akit Gazetesi yayın kurulu üyelerini hedef gösterdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:31
Akit yöneticileri hedef gösterildi

 Haber Merkezi 

Yerli ve milli yayın çizgisiyle Müslüman Türk milletinin takdirini toplayan Akit gazetesi, hainlerin tehditlerine maruz kalıyor. Marjinal sol grupların fişleme sitesi gibi yayın yapan ‘suç arşivi’ isimli Twitter hesabı, Akit Gazetesi yayın kurulu üyelerini hedef gösterdi. Türkiye’ye yönelik ağır söylemleriyle bilinen Barbaros Şansal ile ilgili ‘Hain Barbi de katılacak’ isimli haberimizden rahatsız olan şer odakları Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyeleri ve yazı işleri müdürlerinin isimlerini paylaşarak, büyük bir skandala imza attı. ‘Arşivledik’ söylemiyle tehditvari bir üslup kullanan sayfa; imtiyaz sahibi Ramazan Fatih Uğurlu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan, Yazı İşleri Müdürü Şafak Bozkurt ile Hüseyin Öztürk’ün isimlerini paylaştı. Aleni bir şekilde hedef gösterme gayesi taşıyan skandal paylaşım, ‘özgürlük’ naraları atan malum zihniyetin kirli yüzünü de gözler önüne serdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:31
  1. Akit gazetesi
  2. Marjinal sol gruplar
  3. suç arşivi
  4. Barbaros Şansal
  5. Hain Barbi de katılacak
  6. Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyeleri
  7. Ramazan Fatih Uğurlu
  8. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  9. Yayın Kurulu Üyesi ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı
  10. Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan
  11. Yazı İşleri Müdürü Şafak Bozkurt
  12. Hüseyin Öztürk

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