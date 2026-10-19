Akit yazdı üniversite soruşturma başlattı: Kusuru olan varsa gereken yapılacak

Gazetemizin bugün gündeme getirdiği ve Rektörlüğünü Prof. Dr. Erol Yaşar’ın yaptığı Mersin Üniversitesi’nin Arkeoloji Bölümünden birincilikle mezun olan Meltem Uyanık Yardımcı’nın, başörtülü olduğu gerekçesiyle yüksek lisans başvurusunu kabul etmediği bildirildi. Yüksek lisans mülakatına giren Yardımcı’nın, sınav sürecinin akademik ölçme ve değerlendirme ilkeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdüğü uygulamalar nedeniyle üniversite yönetimine itiraz ettiği öğrenildi.

‘KUSURA OLAN VARSA GEREKEN YAPILACAK’

Gazetemizde yayınlanan haber sonrası üniversite tarafından soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ilse soruşturma neticesinde herhangi bir kusuru olan jüri üyesi tespit edilmesi durumunda gereken hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İŞTE ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

19.10.2026 tarihli Yeni Akit Gazetesinin "Mersin Üniversitesinde 28 Şubat Kafası" başlıklı haberi ile ilgili olarak; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaz döneminde açtığı yüksek lisans başvurularına müracaat eden haberdeki aday öğrencimiz jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yüksek lisans programına kabul edilmemiştir. Kabul edilmemesine müteakip enstitüye puan hesaplaması noktasında itiraz etmiştir. Bu itiraz dilekçesinde de başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğradığına yönelik herhangi bir iddiada bulunmamıştır. Sadece puanlamaya itiraz etmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü puanlamaya yapılan itirazı haklı bulmamış ve öğrencimize bildirmiştir. Buraya kadar olan bölümde Rektörlüğün direk yürüttüğü bir işlem olmadığı için konudan bilgisi olması mümkün değildir. Aday öğrencimiz bu süreçten sonra da Rektörlüğümüze yazılı ya da sözlü herhangi bir müracaatta bulunmamış, uğradığı bir haksızlıktan bahsetmemiştir. Ancak daha sonradan aday öğrencimiz sosyal medya aracılığıyla bir video yayınlamış ve konu Yeni Akit Gazetesinin internet haber sayfasında yayınlanmıştır.

Rektörlüğümüz konudan bu süreçte haberdar olmuş, konu ile ilgili derhal soruşturma başlatmış ve İlahiyat Fakültesi Dekanı soruşturmacı olarak görevlendirilmiştir.

Rektörlüğümüz soruşturma neticesinde herhangi bir kusuru olan jüri üyesi tespit edilmesi durumunda gereken hukuki işlemleri yapacaktır. Hiçbir öğrencimizin kılık kıyafet seçimi ile ilgili bir ayrımcılığa uğramasına asla müsaade edilmeyecek, böyle bir şeye tevessül eden personelimizin olması durumunda en şiddetli şekilde hukuki işlemler tesis edilecektir. Nitekim üniversitemizde başörtüsü olan olmayan yüzlerce öğrencimiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. Habere konu olan aday öğrencimizin de başvurduğu son yaz dönemindeki yüksek lisans alımlarında da onlarca başörtülü öğrencimiz eğitimine başlamıştır. Ayrıca personellerimiz arasında da yüzlerce başörtüsü olan ve olmayan personel bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.