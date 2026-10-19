Diyarbakır’da çocuklar ve ebeveynler için proje: Ekran bağımlılığını ‘masal’ ile yenecekler

"Duyusal olarak çocuklarımız bizim masallarımızla büyüsün. Çıkış noktamız bu. Ben Grimm Kardeşler masalıyla büyüdüm. Bu beni yönlendiren bir olay oldu. Sonra Almanlar benim masalımı okutmaya başladılar. Sihirli Limon kitabım Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde (2002 yılında) en sevilen 20 kitap (Çocukların hayal dünyasını geliştiren 20 etkileyici kitap) arasında seçildi. Her çocuğa okuttular. Özellikle Almanya, Avrupa masalları günlük hayatta çok kullanıyor. Almanya'da öğretmenler bana 'Bizim gelişmişliğimizin, zenginliğimizin altında masallar var' dedi. O zaman çok ilgimi çekti. Ben de başladım bizim masalları derlemeye. Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Mezopotamya'dan derledim. Dünyada yazıya geçen ilk masallardan biri de Mezopotamya'da Dicle kıyısında yazılan Adapa'dır." Eğitimin ailede başladığını vurgulayan Feyzioğlu, "Projeye aileleri katmadan olmaz. Avrupa'da bunun adı çocuk edebiyatı değil. Aile ve çocuk edebiyatıdır. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Aileler masalı çocuktan dinlemeli. Buna ailelerin ve öğretmenlerin katılması lazım. Anne baba kahvaltı yapıyor ama çocuğun önüne telefondan film açıyor. Çocuğu daha başlangıçta bağımlı hale getiriyorlar. Bu bağımlılıktan kurtarmak için diyalog olması şart. Bu gelecekte sıkı bağı da beraberinde getirir." ifadelerini kullandı.