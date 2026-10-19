Diyarbakır’da çocuklar ve ebeveynler için proje: Ekran bağımlılığını ‘masal’ ile yenecekler
Diyarbakır'da hayata geçirilen "Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi" ile öğrenci ve ailelerinin ekran bağımlılığından korunması amaçlanıyor. Projeyle Anadolu'nun zengin masal mirasının genç nesillere aktarılması, aile içi yüz yüze iletişimin kurulması, öğrencilerde hayal gücü, yaratıcılık, dinleme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin masalları disiplinler arası öğrenmede kullanması hedefleniyor.