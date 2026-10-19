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Otomotiv
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Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

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Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

Ekim 2026 yılı ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi güncellendi. İşte ÖTV muafiyetli otomobil fiyat listesi...

#1
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

Engelli vatandaşların yararlanabildiği ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımlarında 2026 yılı için belirlenen üst limit, 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu tavan fiyat dahilinde yerli katkı payı şartını karşılayan Toyota, Renault, Hyundai, Fiat, Ford ve Togg modelleri, güncel fiyat listeleriyle alıcıların karşısına çıkıyor.

#2
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI Markaların ekim ayı fiyat listelerine göre, ÖTV'siz satın alınabilecek otomobillerin güncel fiyatlarını ve ÖTV'siz fiyatlarını listeledik.

#3
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.965.000 TL > 1.097.006 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 2.150.000 TL > 1.199.784 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT: 2.968.000 TL > 1.429.199 TL C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.400.000 TL > 1.418.611 TL C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT: 2.873.000 TL > 1.603.500 TL

#4
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

RENAULT Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL > 1.046.400 TL Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp: 2.035.000 TL > 1.131.600 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL > 1.051.200 TL Duster evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL > 1.065.600 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.050.000 TL > 1.140.000 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp: 2.200.000 TL > 1.224.000 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp: 2.725.000 TL > 1.514.000 TL Duster evolution hybrid 4x4: 2.850.000 TL > 1.500.000 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.269.000 TL > 1.260.500 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: 2.760.000 TL > 1.452.600 TL

#5
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Jump manuel: 1.582.000 TL > 906.000 TL i20 1.0 T-GDI Jump DCT: 1.759.000 TL > 1.006.000 TL Bayon 1.0 T-GDI Jump manuel: 1.672.000 TL > 956.000 TL Bayon 1.0 T-GDI Jump DCT: 1.745.000 TL > 997.142 TL

#6
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

FIAT Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Easy: 1.449.900 TL > 820.500 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet DCT GSR Easy: 1.850.900 TL > 1.020.500 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Urban: 1.519.900 TL > 860.500 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet DCT GSR Urban: 1.920.900 TL > 1.059.400 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet GSR Lounge: 1.589.900 TL > 900.500 TL Egea Sedan 1.6 M.Jet DCT GSR Lounge: 1.990.900 TL > 1.098.300 TL Egea Cross 1.6 M.Jet DCT GSR Street: 1.890.900 TL > 1.042.700 TL Ulysse Lounge Maxi 2.2 Otomatik S4: 2.259.900 TL > 1.963.140 TL Ulysse Konfor Maxi 2.2 Otomatik S4: 2.404.900 TL > 2.089.240 TL Ulysse Lounge Standart 2.2 Otomatik S4: 2.206.400 TL > 1.916 TL

#7
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

TOGG T10X V1 RWD uzun menzil: 2.309.668 TL > 1.848.000 TL

#8
Foto - Ekim fiyatları güncellendi: İşte ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi...

FORD Ford Transit Courier Trend Van 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel: 1.205.100 TL > 890.000 TL Ford Transit Courier Deluxe Van 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik: 1.398.900 TL > 1.030.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 PS Manuel: 1.429.900 TL > 1.055.000 TL Ford Tourneo Courier Trend 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel: 1.635.000 TL > 1.205.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel: 1.542.500 TL > 1.140.000 TL Ford Tourneo Courier Deluxe 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel: 1.762.100 TL > 1.300.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS Manuel: 1.624.500 TL > 1.200.000 TL Ford Tourneo Courier Titanium 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel: 1.858.700 TL > 1.370.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik: 1.871.100 TL > 1.380.000 TL Ford Tourneo Courier Active 1.5 EcoBlue 100 PS Manuel: 1.947.400 TL > 1.435.000 TL

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