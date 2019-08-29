Akit sordu, vatandaş cevapladı: Erbakan ne demişti? Suriye bölünmüşse Türkiye bitmiştir
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Sınır güvenliğimizi sağlamak için başlattığımız operasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Merhum Erbakan'ı anan vatandaşlar şu cevabı verdi: "Suriye bölünmüşse Türkiye bitmiştir."29 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Sınır güvenliğimizi sağlamak için başlattığımız operasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığını destekleyen vatandaşlar merhum Necmettin Erbakan'ı hatırlattı: "Suriye bölünmüşse, Türkiye bitmiştir."
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