Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) kurmay albay rütbesinde görev yapan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başında bulunduğu belirtilen Fatih Yarımbaş, esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçları işlediğine dair somut bir delil bulunmadığını savunan Yarımbaş, 15 Temmuz'da yaptıklarını görev bilinciyle yerine getirdiğini ve amiri olmayan kimseden emir almadığını ifade etti.

Darbe girişimi nedeniyle tuzağa düşürüldüğünü iddia eden Fatih Yarımbaş, olay tarihinde görevli olan komuta kademesini suçladı.

Aksakallı'yı derdest etmeye çalıştığı iddialarının doğru olmadığını öne süren Yarımbaş, bu yöndeki suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Darbe girişimi öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli olduğunu, 11 Temmuz'da buradaki görevinin sona ermesi üzerine Türkiye'ye döndüğünü anlatan Fatih Yarımbaş, 15 Temmuz akşamı kendisine verilen görevin ise Aksakallı'nın güvenliğinin sağlanması olduğunu iddia etti.

Bu düşünceyle toparladığı ekibiyle Zekai Aksakallı'nın bulunduğu Gazi Orduevi'ne gittiğini anlatan Yarımbaş, Aksakallı'nın düğünden ayrılması üzerine aracına yaklaştıklarını, ancak Aksakallı'nın kendilerini dinlemeden bölgeden ayrıldığını söyledi.

Bunun üzerine ÖKK'ye dönmek istediğini, ancak giriş çıkışların yasaklanmış olduğunu öğrendiğini dile getiren Fatih Yarımbaş, bu sırada savaş uçaklarının uçtuğunu ve Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı Üssü'nde olduğunu öğrenmesi üzerine buraya gitmeye karar verdiğini beyan etti.

Yarımbaş, Akıncı Üssü'nde darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını da öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.