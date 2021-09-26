AKINCI TİHA ile F-16'dan muhteşem gösteri!

Atatürk Havalimanında düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün son buluyor.

Gençlere icatlarını gösterme ve ödül kazanma fırsatı veren TEKNOFEST, son gününde yine nefes kesen anlara sahne oldu.

Türk Yıldızları seyrine doyulmaz bir gösteri sunarken, sosyal medya ise TEKNOFEST'te yapılan gösteri uçuşlarını konuştu.

TEKNOFEST'te Akıncı, Hürkuş, Atak, Aksungur, F-16 birlikte havalanırken gelen ziyaretçiler ise uçakların hepsini görme şansı elde etti.

TEKNOFEST'ten geriye nefes kesen görüntüler kaldı

Akıncı TİHA, TEKNOFEST boyunca yaptığı uçuşların tamamını otonom olarak gerçekleştirdi.

F - 16'nın içinden gelen görüntüler ise TEKNOFEST'e katılma şansı olmayanları heyecanlandırdı. F-16 kokpitinin içinden Akıncı'yı görenler hem gurur duydu hem de duygulandı.

Akıncı, F-16 ve Hürkuş, festivale gelen ziyaretçileri birlikte selamladı.

Pilotların uçuş sırasında, "İzlemeye devam edin. İstanbul'u, TEKNOFEST'i ve yüce Türk milletini saygı ve sevgi ile selamlıyoruz" sözleri semada yankılandı.

O anlar çekilen karelere yansırken, Twitter üzerinde #TEKNOFEST2021 etiketi binlerce yorum aldı.